«Рогозин молодец»: на фильм «Вызов» дадут сотни миллионов бюджетных рублей

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправятся в космос. Но не ради туризма, а во имя искусства. В культурно-космической гонке Россия планирует обойти всех: на Международной космической станции (МКС) впервые в истории снимут фильм под рабочим названием «Вызов». Картина является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White и уже стала предметом пересудов. Ведь ради «Вызова» была переиграна программа полётов в космос на 2021 год.

Чьи мечты разрушил гендиректор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст, какие цели ставит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, кто профинансирует амбициозный проект и почему научное общество ополчилось против фильма «Вызов» — в материале NEWS.ru.

Как и зачем снимает фильм «Вызов»

35-летняя Пересильд и 37-летний Шипенко, снявший до этого другой космический фильм «Салют-7», отправятся в киноэкспедицию к МКС на корабле «Союз МС-19» с комплекса Байконур. Вместе с дублёрами Алексеем Дудиным и Аленой Мордовиной они уже активно изучают правила жизни в невесомости и проходят специальные тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Командиром экипажа станет космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В случае если съёмки не состоятся, места актёров на корабле до МКС займут космонавты Сергей Корсаков и Дмитрий Петелин — они вошли в «резервный» экипаж миссии. Шкаплеров останется на борту, а съёмочная группа спустя 12 дней вернётся обратно на Землю.

Большой риск — снимать в космосе. Думаю, что все, кто причастен к этому проекту, это очень хорошо понимают. Тем не менее в проекте довольно мощные продюсеры. Я думаю, что они полностью и досконально продумали всё, что можно. Практических применений для использования космонавтики, оказывается, прискорбно мало. Просто люди зря тратят кучу денег, топливо, здоровье и так далее <...>. В этом смысле факт, что кинематографисты решили изучить то, что казалось невозможным, меня, безусловно, очень греет, — рассказал кинокритик Егор Беликов в беседе с NEWS.ru.

Авторы проекта не скрывают цель создания «Вызова» — фильм будет снят ради «популяризации космической деятельности России и героизации космонавта», объясняют в Роскосмосе. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в беседе с KP.RU заявил, что фильм будет иметь «мощный пропагандистский смысл».

Договорённость наша с Первым каналом состоит в том, что они делают не только фильм, в том числе с элементами съёмки в российском сегменте МКС. Но они делают целый цикл передач, которые выйдут на Первом канале, где раньше у нас не было возможности освещать нашу работу. И эти передачи будут посвящены реально тем самым людям, которые делают это чудо — пилотируемую космонавтику России, — объяснил Рогозин.

Шипенко рассчитывает снять на борту МКС 35-40 минут фильма. Остальные локации отработают уже на Земле до мая 2022 года. Релиз картины намечен на конец 2022 года. При этом Шипенко во время съёмок в невесомости примерит сразу несколько ролей — режиссёр, оператор, визажист. В картине также будут задействованы космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые находятся на борту МКС с апреля.

Какой бюджет фильма «Вызов» и кто финансирует съёмки

Точных данных о бюджете фильма «Вызов» и обо всех источниках финансирования картины до сих пор нет. По информации космонавта Героя России Михаила Корниенко, съёмки проекта обойдутся в 2 млрд рублей. Однако даже он не знает, кто даёт деньги на патриотическое кино — государство, то есть налогоплательщики, или частные спонсоры.

В любом случае эти деньги были бы потрачены на государственную программу (Федеральную космическую программу. — NEWS.ru), насколько я понимаю, только, на мой взгляд, куда менее перспективно. У Клима Шипенко очень хороший послужной список. И актриса Пересильд замечательная. Этот проект выглядит ничуть не менее интересным, чем, например, грядущий проект режиссёра Дага Лаймана с Томом Крузом, который они тоже собираются снимать в невесомости, — высказался Беликов.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст вместе с другими создателями ленты во время недавней презентации проекта в Фонде кино запросил у государства 400 миллионов рублей. Очная защита проектов прошла в конце июля среди кинокомпаний, которые претендуют на получение господдержки. Присутствовавший на защите советник президента России по культуре Владимир Толстой рассказал в беседе с NEWS.ru, что все эксперты высоко оценили картину и поставили её на первое место.

Фильм, безусловно, получит господдержку. Не знаю, насколько её будет достаточно, потому что это дорогостоящий проект. Естественно, в полной мере Фонд кино не в состоянии профинансировать его. Есть какая-то часть средств Роскосмоса, продюсерские деньги, привлечённые средства. Но чтобы проект получился, совсем без господдержки он невозможен. И она будет оказана. Мы поддержим в этом году чем сможем. Если появится какая-то дополнительная возможность осенью, может, будет ещё какой-то дополнительный транш, потому что мы можем неоднократно возвращаться, так сказать, к поддержке, — объяснил Владимир Толстой.

Как расcказали NEWS.ru в пресс-службе Фонда кино, решение о размере господдержки фильма «Вызов» будет принято в конце августа.

При этом ещё в марте 2021 года руководитель компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма финансируются в рамках существующей Федеральной космической программы и не потребуют дополнительных средств из бюджета.

Не сочтите меня за ура-патриота, но в целом искусство должно искать новые грани и возможности. И я как честный налогоплательщик не так уж и против того, что средства будут потрачены на искусство, — подчеркнул кинокритик Беликов.

О чём фильм «Вызов» и кто настоящий автор идеи

Детали сюжета «Вызова» были раскрыты лишь недавно. Повествование развернётся вокруг космонавта, которого в открытом космосе подвело здоровье. После сердечного приступа он смог выжить, однако нуждается в хирургическом вмешательстве. На помощь ему должна прийти женщина-хирург Женя (Юлия Пересильд), которую отправят в космос для проведения операции. При этом на подготовку к полёту у Жени будет всего несколько недель.

Однако история космонавта с сердечным приступом — не первая в российском кинематографе, которую хотели отснять на МКС. В начале 2000-х годов кинорежиссёр Юрий Кара пришёл к руководству Первого канала со своей идеей о фильме в невесомости по роману Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры».

Первый канал во главе с Доренко кричал: «Кара — сын президента, что ли? Зачем это оплачивать?» И тогда Первый канал практически зарубил проект, а сейчас они подхватили идею и сами делают. Ну, так устраняют конкурентов. Идея съёмок в космосе ведь не их, а моя была. Идея была основана на замечательном романе Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Позаимствовали идею — это мягко сказано, — заявил Кара в беседе с NEWS.ru.

По словам режиссёра, частичное финансирование у его картины уже было. Когда авторы обратились к государству с просьбой о допфинансировании, получили отказ. При этом уже тогда актёр Владимир Стеклов, который должен был исполнить главную роль, прошёл полную подготовку к полёту в космос.

Рогозин — молодец, что сейчас решил снимать. Не то, что прежнее начальство. Желаю успехов и режиссёру, и актрисе. Молодцы, реализовали мою идею. Но хоть бы где-то в титрах упомянули по-честному, — отметил Юрий Кара.

Съёмки «Вызова» перекроили лётную программу на 2021 год

Недавно один из сотрудников космического ведомства сообщил: из-за Пересильд и Шипенко, которые в октябре займут два места в корабле до МКС, космонавта Андрея Бабкина отстранили от полёта.

Вместо того чтобы найти деньги, сделать дополнительный корабль, взяли корабль по Федеральной космической программе, оплаченной правительством, на котором должны были лететь профессиональные космонавты. Был план полётов, и весь этот план был перекроен, — рассказал YouTube-каналу «Редакция» инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов.

Он отметил, что Бабкину уже за 50 лет, из-за чего шансы полететь в космос для него теперь близятся к нулевой отметке — в следующем году он вряд ли сможет попасть в экипаж. Однако космонавт и депутат Тульской облдумы Сергей Залетин опроверг эту информацию: Бабкина, как выяснилось, не отстраняли от полёта из-за съёмок фильма «Вызов». Во время прохождения медицинской комиссии у него обнаружили проблемы со здоровьем, что и стало причиной переноса его отправки на орбиту.

Неоспоримым остаётся тот факт, что из-за Пересильд и Шипенко, которые займут места на корабле, следующем обратно на Землю, отечественные и американские астронавты проведут на орбите лишние полгода. По первоначальному графику полётов они должны были вернуться домой осенью, однако уступили места актёрам. Поскольку транспорт до МКС — удовольствие дорогое и редкое, астронавты застрянут в невесомости ещё на шесть месяцев.

В преддверии полёта Пересильд и Шипенко в космос авторы фильма стараются привлечь к нему максимальное внимание и удовлетворить любопытство к этому во всех смыслах уникальному проекту. В сентябре на Первом канале стартует документальное реалити-шоу «Космический вызов», которое раскроет все этапы подготовки кинематографистов к работе на МКС. Также Первый канал регулярно показывает новые снимки известного фотографа Саши Гусова, ведущего фотохронику подготовки актёров к полёту в космос.