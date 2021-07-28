«Круче Козловского и Петрова»: станет ли актёр Юра Борисов новым Хабенским

В конкурсную программу 78-го Венецианского кинофестиваля 2021 года включили два российских фильма — «Мама, я дома» режиссёра Владимира Битокова и «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Картины объединяет не только мрачность и тяжёлая судьба героев, но и молодой ведущий актёр — главные роли в обеих исполнил Юра Борисов.

Как 28-летний артист из Реутова за один месяц попал из Канн в Венецию и почему его сравнивают с Данилой Козловским — в материале NEWS.ru.

Кто такой Юра Борисов

Незнающие люди всё ещё произносят его полное имя — Юрий Борисов, а сам актёр поправляет — просто Юра. Борисов называет себя «обычным парнем» из подмосковного Реутова, но назвать его обычным актёром нельзя. Что известно о герое двух российских фильмов в Венеции?

Женат, талантлив, хорошо владеет английским, дважды отец, который однажды утром проснулся героем культурной повестки. В начале июля 2021 года Борисов уже успел засветиться на Каннском кинофестивале с главной мужской ролью в фильме «Купе номер 6». Теперь же новая победа — фильмы «Мама, я дома» и «Капитан Волконогов бежал» с его участием привлекли внимание организаторов Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября.

Известность Борисова до недавнего времени носила локальный характер. После удачного проката картины «Серебряные коньки» в прошлом году, где он исполнял даже не главную роль, актёр стал узнаваем и востребован. А уже сегодня он снялся почти во всех российских фильмах, участвующих в больших кинофестивалях.

То есть он актёр вроде бы второплановый, но при этом куда интереснее, чем артисты, занятые на главных ролях. Он такой Джонни Депп местного разлива. Ему чаще всего дают роли каких-нибудь ментов, бандитов — кого-то из глубинного русского народа. И даже в этих ролях он умудряется что-то найти. В этом смысле «Купе номер 6» с его участием, который был конкурсным фильмом Каннского кинофестиваля, — это замечательная картина и отменная роль, — высказался кинокритик Егор Беликов в беседе с NEWS.ru.

Сейчас имя Борисова знакомо многим — раскачавшись в Каннах и успешно направившись в сторону острова Лидо, где традиционно проходит Венецианский кинофестиваль, он сумел сделать себя, обычного парня, героем заголовков. А Венеция, как известно, — трамплин до «Оскара».

Юрий Борисов и Сейди Хаарла. Канны Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

«За два-три месяца он стал одним из главных актёров»

Имя Борисова на слуху, однако пока он уступает в популярности некоторым российским коллегам. Одни поклонники в соцсетях переживают, как бы актёр не стал вторым Данилой Козловским, чьё лицо мелькает во многих отечественных фильмах и многим уже приелось. Другие прочат ему блестящую карьеру, третьи спрашивают: «А кто такой Борисов?»

Я же Юра Борисов из Реутова! И ничего. Важно не забывать корни. Я всё время буду играть таких людей, потом они станут простыми русскими мужиками. Потом, если доживу, — простыми русскими дедами. Но у этого амплуа же есть миллион самых различных граней. Так что меня это не расстраивает, — ответил Борисов в беседе с «РГ» после Канн.

Возможно, именно образ «простого парня» помешает ему стать вторым Козловским или Александром Петровым и заполнить собой всё кинопространство. Борисов выбирает фильмы для участия, полагаясь на некую «правильную чуйку», а не на желание построить карьеру, отмечает Беликов. Роль агента и профессионального друга актёра играет его жена Анна Шевчук, которая вычитывает сценарии и даёт советы.

Он стал за два-три месяца одним из главных актёров... во всяком случае фестивального цикла. Я считаю, что Борисов круче Козловского, который очень неудачно, на мой взгляд, ушёл в режиссуру, и круче Петрова, который вообще пропал из виду — и слава богу. Короче, новый Константин Хабенский, не побоюсь этого слова, — заключил Беликов.

При этом есть риск, что так внезапно захлестнувшая актёра популярность убьёт в нём ту настоящую русскую душу, которая отражается в фильмах. Однако опасаться на этот счёт всё-таки не стоит, потому что Борисов хоть и уверенно движется к самым верхам, в душе остаётся приземлённым. Например, пока гости Каннского кинофестиваля фотографировались на красной дорожке в шикарных нарядах, Борисов, отправившись в палатку для сдачи теста на коронавирус, снял для сторис Instagram своё долгое и мучительное отхаркивание.

Я считаю, что в потоке этого гламура и блеска нужно плевать в баночку, — пояснил актёр, ответив на вопрос «а зачем?».

В его взгляде — сумасшествие маньяка и доброта монаха

События фильма «Мама, я дома» разворачиваются в Нальчике — кабардино-балкарской столице, где родился режиссёр фильма Битоков. Главные герои — Тоня (Ксения Раппопорт) и её сын, якобы погибший во время службы в частной военной кампании в Сирии. Мать получает об этом известие, однако верить не хочет. После этого к ней в дверь стучится молодой человек...

Кадр из фильма «Мама, я дома» AR Content

Кстати, Битоков является одним из учеников режиссёра Александра Сокурова. При этом, в отличие от звёздного коллеги и соотечественника Кантемира Балагова, Битоков идёт по карьерному пути аккуратно и прицельно. В этом свете для него попадание в новую программу Венецианского кинофестиваля «Горизонты экстра», пусть даже в дополнительной секции, которая не может претендовать на призы, — хороший прыжок вперёд.

Эта картина по мрачности атмосферы схожа со вторым фильмом с участием Борисова — «Капитан Волконогов бежал». Лента рассказывает историю Фёдора Волконогова, в прошлом силовика, а теперь преступника, за которым охотятся бывшие коллеги. И «Волконогов», в отличие от предыдущей картины, имеет все шансы уехать из Венеции с призами.

Если складывать из представленных на Венецианском фестивале лент картину актёрской карьеры Борисова, то можно сказать, что история его персонажей чаще всего про больное и настоящее. Юра обладает гипнотическим взглядом, граничащим с сумасшествием маньяка и добротой буддийского монаха. При этом его обаятельность и харизма могут оживить любую ленту. Станет ли он новым Хабенским или создаст собственный образ — покажет время.