Режиссёр раскрыл подробности съёмок в космосе фильма «Вызов»

Режиссёр первой художественной картины в космосе «Вызов» Клим Шипенко раскрыл на питчинге Фонда кино (ФК) некоторые детали проекта. Он отметил, что собирается снять как можно больше сцен на МКС. Пока запланированы 35–40 минут хронометража, полученных на станции, передаёт РИА Новости. В фильме также могут принять участие актёры Владимир Машков, Татьяна Догилева и Сергей Бурунов.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст также рассказал , что в данный момент активно работают над сценарием «Вызова», текст трансформируют, но часть подробностей держат в секрете, а пост-продакшн начнётся в июне — октябре 2022-го.

У ФК создатели фильма попросили финансовую помощь в размере 400 млн рублей, отметив, что хотят получить 50% суммы в 2021-м. Кроме того, по их словам, у съёмочной группы есть и собственные средства.

В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в картине со съёмками на орбите под рабочим названием «Вызов». В марте 2021-го отобрали 20 финалисток, одну из них отправят на МКС в октябре. Выбрали четырёх женщин от 27 до 36 лет: артисток Софью Аржаковскую, Алёну Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову. Старт на МКС для Пересильд и Шипенко запланирован на 5 октября, возвращение с орбиты назначено на 17 октября.

Пересильд и Шипенко недавно провели первую тренировку внутри тренажёра корабля «Союз МС». Занятия прошли в Центре подготовки космонавтов. Занятия продолжались 8,5 часа, включая 4,5 часа практики.

Ранее сообщалось, что еду для российской артистки Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, участвующих в съёмках фильма «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), доставят вместе с ними на пилотируемом корабле «Союз МС-19».