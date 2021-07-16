Стало известно о сроках переноса старта «Союза» с Байконура

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Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен до 20–21 августа. Перенос вызван проблемой с изготовлением аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Сейчас доставка 34 спутников OneWeb на Байконур намечается на 28 июля, а старт — на 20–21 августа, — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах специалисты должны поменять комплектующие спутников плохого качества.

Ранее стало известно, что запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен минимум на неделю. Тогда также сообщалось, что причиной переноса даты запуска стала неготовность аппаратов.