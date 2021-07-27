Пересильд показала, как будет выглядеть на съёмках фильма в космосе на МКС

Юлия Пересильд, которая будет сниматься в первом художественном фильме в открытом космосе, показала кадры с тренировок и подготовки к полёту. Вместе с актрисой запечатлены режиссёр будущей картины Клим Шипенко, известный по фильму «Холоп», и космонавт Антон Шкаплеров.

Фото актриса опубликовала в своём микроблоге, признавшись, что ей нелегко даются тренировки, которые проходят в Научно-исследовательском центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Наша первая совместная тренировка в составе экипажа. Когда-нибудь я расскажу, как всё прошло. А пока мой день проходит по одному распорядку: работа, тренировки, лекции, экзамены, зачёты, нормативы, прививки, — подписала снимок актриса, прославившаяся в роли Людмилы Гурченко.

Пересильд признаётся, что только сейчас она смогла понять всю ценность выходных дней. И теперь артистка с нетерпением ждёт вечера пятницы, чтобы отдохнуть от утомительных тренировок.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд были одобрены госкомиссией для полёта в открытый космос. После подготовки они приступят к съёмкам ленты «Вызов».

Ранее режиссёр первой художественной картины в космосе «Вызов» Клим Шипенко раскрыл на питчинге Фонда кино (ФК) некоторые детали проекта. Он отметил, что собирается снять как можно больше сцен на МКС.