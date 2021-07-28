Эрнст закрыл скандальное шоу Ксении Собчак

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст закрыл скандальную передачу «Док-Ток» Ксении Собчак. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

«Док-Ток» с самого начала показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство. Ксюша Собчак поднять их не смогла. <...> Но то ли Ксюша зрителям поднадоела, то ли сами темы, которые поднимались в программе, были не слишком интересны людям, — заявил инсайдер.

Как утверждает источник, в новом телевизионном сезоне Первого канала, начало которого запланировано на конец августа, шоу «Док-Ток» с Ксенией Собчак и Александром Гордоном выходить уже не будет. Рейтинги передачи оказались слишком низкими, и эфирное время решили заполнить чем-то другим, чем конкретно, пока неизвестно. У соведущего Ксении, Александра Гордона, после закрытия «Док-Ток» на Первом канале останется программа «Мужское/Женское», которую он ведёт с Юлией Барановской. А вот возможное сотрудничество Эрнста и Собчак в новом формате остаётся под большим вопросом.

Ранее Собчак рассказала о своих отношениях с актёром Игорем Верником, опубликовав фото в свадебном платье. Обновила Instagram и супруга гендиректора Первого канала, актриса Софья Эрнст, впервые показав снимок их общего сына.