Толстой заявил, что театры Москвы могли бы вернуться к заполняемости в 50%

https://static.news.ru/photo/9b3eb758-58cb-11eb-a26f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театры и музеи Москвы могли бы вернуться к заполняемости в 50%, заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Мне кажется, что театры и музеи вполне могли бы работать чуть с большей загрузкой, хотя бы 50%, — отметил Толстой, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что приоритетом должно оставаться здоровье сотрудников и посетителей.

На сегодняшний день действует ограничение максимального числа зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Оно составляет 25% от вместимости зала.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил в 2021 году профинансировать трансляцию записей спектаклей и концертов онлайн и в кинотеатрах. По данным пресс-службы Кремля, соответствующий пункт содержится в списке поручений о дополнительных мерах господдержки организаций культуры.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга повысили заполняемость театральных залов до 50%. В то же время запрет на посещение театров организованными группами детей до 16 лет продолжает действовать до 31 января. Кинотеатры и концертные площадки города по-прежнему не должны превышать процент заполняемости в 25%.