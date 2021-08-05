К съёмочной группе фильма «Вызов» присоединилась мировая звезда

Входящий в Топ-20 лучших фотографов мира по версии Top Foto, Саша Гусов будет работать на проекте «Вызов», являющийся первым фильмом в истории кинематографа, снятом в космосе. О решении звезды мировой фотографии рассказала пресс-служба Первого канала.

Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому — особое счастье, улыбка судьбы, — отметил знаменитый фотограф.

Также он сообщил, что уже представляет моменты съёмки в Звёздном городке, Байконуре, отправки и посадки экипажа и массу других нюансов, которые будет передавать через кадры.

Известно, что Гусов проведёт в Москве весь подготовительный период, вплоть до начала съёмок в октябре этого года. Он будет публиковать основные кадры подготовки к запуску.

В свою очередь 5 октября уже должен состояться запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», который повезёт съемочную группу на МКС. На сегодняшний день подтверждено, что режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции.

Ранее стало известно, что одним из сюрпризов второго сезона многосерийного фильма «Гадалка» станет появление на экранах лидера российской рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, рассказала продюсер проекта Екатерина Гордецкая.