Космонавта Бабкина исключили из дублирующего экипажа МКС

https://static.news.ru/photo/3c3d9a1c-5416-11eb-93ca-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабкин Фото: roscosmos.ru

Российский космонавт Андрей Бабкин был исключён из дублирующего экипажа Международной космической станции (МКС). Как сообщили в Роскосмосе, такое решение было принято по медицинским показаниям.

Вместо Бабкина в дублирующий экипаж назначен космонавт Олег Артемьев.

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании главной медицинской комиссии, приняла решение о выводе из дублирующего состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина, — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Бабкин входил в дублирующий экипаж корабля «Союз МС-18», который должен отправится к МКС 9 апреля. Кандидатуры космонавтов были утверждены ещё в сентябре. В основной экипаж вошли: Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В дублирующий — Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году. Планировалось, что для отправки космонавтов на Луну будет использована ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Енисей». В декабре стало известно, что для этого решено применять ракету «Ангара-А5В». При этом в 2027 году в облёт Луны может отправиться новый космический корабль «Орёл».

Первые испытания «Орла» должны состояться в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полёт корабля к Международной космической станции, писал NEWS.ru.