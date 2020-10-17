Россия может отправить корабль «Орёл» к Луне на год раньше

https://static.news.ru/photo/33e61c22-1159-11eb-860e-fa163e074e61_660.jpg Фото: energia.ru

Новый космический корабль «Орёл» на ракете «Ангара», которая имеет повышенную грузоподъёмность, может отправиться в космос для облёта Луны уже в 2027 году. Об этом сообщил ведущий инженер-конструктор Центра Хруничева, входящего в госкорпорацию «Роскомос», Антон Матвеев.

До этого сообщалось, что «Орла» отправит в облёт Луны ракета сверхтяжёлого класса «Енисей» в 2028 году, напомнил специалист на Всероссийском фестивале науки.

«Ангара-А5В» рассматривается как средство выведения для программы освоения и изучения Луны. На траекторию облёта Луны она может вывести 12,5 тонны. Её начало лётных испытаний, в случае продолжения финансирования работ, планируется примерно на 2027 год, — цитирует Матвеева РИА Новости.

В презентации пуска «Ангары-А5В» в 2027-м указан «Орёл» для выполнения облёта Луны.

Первые испытания «Орла» состоятся в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полёт корабля к Международной космической станции.

Благодаря третьей ступени с кислородно-водородными двигателями «Ангара- А5В» имеет повышенную грузоподъёмность по сравнению с «Ангарой-А5».

Как писал NEWS.ru, ранее Роскосмос рассказал о планах СССР построить на Луне обсерваторию.