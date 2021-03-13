«Главкосмос»: съёмки фильма на МКС не будут финансировать из бюджета

https://static.news.ru/photo/a89c8bd2-84b3-11eb-8519-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Руководитель компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма на Международной космической станции (МКС) профинансируют компания и Первый канал, бюджетные средства привлекаться не будут.

Съёмки фильма проходят в рамках существующей Федеральной космической программы, то есть не потребуют никаких дополнительных средств федерального бюджета, — отметил Лоскутов в эфире радио «Kомсомольская правда».

Руководитель «Главкосмоса» добавил, что компания использует в финансировании съёмок средства, полученные от коммерческой активности.

9 марта в Роскосмосе рассказали, что 20 финалисток отобрали для участия в съёмках «космического» фильма (рабочее название «Вызов»). Данные участниц кастинга переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.

Картина создаётся Первым каналом и студией Yellow, Black and White в сотрудничестве с Роскосмосом. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин выступает в качестве одного из продюсеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Межведомственная комиссия в ближайшее время включит в экипаж для полёта на МКС единственную в отряде космонавтов женщину Анну Кикину.