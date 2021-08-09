Рогозин ткнул американцев в их зависимость от Роскосмоса до 2020 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Владимиру Соловьёву напомнил американцам, что вплоть до 2020 года американская космонавтика зависела от Роскосмоса. Для доставки своих экипажей на МКС они покупали места на российских «Союзах». Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале Рогозина.

Американцы теряли не только корабли, но и экипажи. У них два экипажа погибли! Это привело к тому, что американская космонавтика с 2011 по 2020 год полностью зависела от российских пилотируемых кораблей, доставляя на МКС свои экипажи, — заявил Рогозин.

Он также отметил, что не совсем понимает претензии американцев по поводу того, что российский сегмент МКС уже устарел, так как первые сегменты для американской части также готовила Россия.

Ранее глава Роскосмоса призвал восстановить смертную казнь за коррупцию в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он напомнил, что к этому он призывал, будучи ещё депутатом Госдумы.