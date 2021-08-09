МКС собираются подключить к ГЛОНАСС

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) панируется оснастить навигационной аппаратурой отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС. Это поможет при стыковке космических кораблей. Данные следуют из публикации в научном журнале оператора российского сегмента станции и производителя отечественных космических кораблей — корпорации «Энергия», передаёт РИА Новости.

Подобного рода аппаратура на станции имеется и в настоящее время, однако в российском сегменте установлено устройство АСН-М, которое не может принимать сигналы отечественной системы ГЛОНАСС и работает только с американским стандартом GPS. При этом на отправляемых к МКС кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС» установлено оборудование спутниковой навигации АСН-, способное принимать сигналы как ГЛОНАСС, так и GPS.

В настоящее время для МКС ведётся разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS, говорится в журнале «Космическая техника и технологии».

Как полагают разработчики, с помощью сразу двух навигационных систем будет уменьшен уровень погрешности определения положения станции. Это поможет космическим кораблям подходить к станции только по сигналам спутниковой навигации на расстояние 10–20 метров.

Ранее сообщалось, что после неоднократных переносов из-за недоработок 29 июля МЛМ «Наука» пристыковался к МКС. Космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полётами (ЦУП) о внеплановом включении двигателей блока. Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции на 45 градусов.