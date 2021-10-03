Тренер Гагарина оценил риск для жизни Пересильд при полёте в космос

Бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, близкий друг первого космонавта Юрия Гагарина полковник ВВС в отставке Валентин Петров оценил риск для жизней актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко во время полёта на МКС. Завтра, 5 октября, кинематографисты должны отправиться в космос для съёмок фильма «Вызов». Валентин Петров, готовивший Гагарина к его историческому полёту в 1961 году, заверил NEWS.ru, что «погибнуть киногруппе точно никто не даст».
Безопасность жизни обеспечена, погибнуть киногруппе точно никто не даст, — заявил Валентин Петров.
Однако проблемы со здоровьем у Пересильд и Шипенко он считает неизбежными. Тренер Юрия Гагарина не исключил, что актрису и режиссёра будет «тошнить и выворачивать» первые два дня, этот период Петров назвал самым сложным для адаптации организма к условиям жизни в невесомости.
Неизбежны проблемы со здоровьем, точнее, с адаптацией. У каждого человека свои индивидуальные особенности организма. Один полетит — нормально, а другого двое суток, извините, тошнит и выворачивает. Самое главное, выдержать первые два дня акклиматизации, — подчеркнул ветеран космонавтики.
Валентин Петров отметил профессионализм капитана корабля Антона Шкаплерова, вместе с которым отправится в космос киногруппа.
Это опытный космонавт-испытатель, он справится и поможет, если что-то вдруг пойдёт не так, — с уверенностью сказал он.
Ранее настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-19», на котором 5 октября на МКС отправится экипаж для съёмок фильма «Вызов». Космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов, в свою очередь, рассказал, что режиссёру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд предстоит пережить в космосе немало трудных минут: волнение, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии.