Тренер Гагарина оценил риск для жизни Пересильд при полёте в космос

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Отправляющимся 5 октября на МКС режиссёру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд предстоит пережить немало трудных минут, которые будут включать в себя массу волнения, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии. О трудном пути в космос в интервью РИА Новости рассказал инструктор, космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

По словам Котова, внутри корабля, который отправится с Байконура к МКС, всегда темно, светит только одна лампочка. Начинающим космонавтам помогут пристегнуться, после чего начнут закрывать крышку входных люков. Тем, кто...