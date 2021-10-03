Священник благословил ракету перед полётом Пересильд на МКС

Перед стартом на космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-19», на котором 5 октября на МКС отправится экипаж, в состав которого входят актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Чин освящения провёл настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков).

В интервью священник рассказал, что подобная традиция насчитывает уже много лет. Впервые в 1999 году освятили разгонный блок «Фрегат». С 2000 года освящают все стартующие с Байконура ракеты. Чин проводится бесплатно.

Также Сергий благословляет улетающие в космос экипажи. Эта традиция зародилась в 1997 году с полёта экипажа Василия Циблиева.

Шипенко и Пересильд отправляются на МКС для съёмок фильма «Вызов». Он станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Ранее космонавт рассказал, чем команда «Вызова» займётся перед стартом к МКС.