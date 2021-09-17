Космонавт рассказал, чем команда «Вызова» займётся перед стартом к МКС

Запуск корабля «Союз МС-19», который доставит съёмочную группу фильма «Вызов» на МКС, планируется 5 октября. Уже с 18 сентября члены экипажа будут находиться на Байконуре. Они будут соблюдать режим изоляции и контактировать только с небольшим количеством сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦКП). За это время медики должны полностью удостовериться, что съёмочная группа полностью здорова и никто не заболеет. Об этом лётчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал изданию «Газета.Ru».

Космонавт сообщил , что до полёта члены экипажа всё время будут проводить на территории гостиницы. Развлечений там достаточно: есть телевизор, кинозал, бильярдный стол, спортзал, шахматы и шашки.

Правила не предполагают, что экипаж может куда-то выезжать за территорию гостиницы, если это не связано с технической необходимостью. Мероприятия, связанные со взаимодействием с общественностью, как правило, не проводятся. Но окончательное решение принимает руководитель оперативной группы, — подчеркнул Борисенко.

Он отметил, что этап изнурительных занятий уже пройден — на космодроме подготовку будут продолжать только профессиональные космонавты. Все предполётные экзамены закончатся за два-три дня до отправления на орбиту, и у съёмочной группы появится время немного отдохнуть.

Как сообщалось, экипаж с режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был допущен к подготовке к полёту в космос.

«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Ранее Шипенко и Пересильд сообщили NEWS.ru, что они будут есть и где спать в течение 12 дней, которые проведут на Международной космической станции.