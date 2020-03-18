https://static.news.ru/photo/6435bbe2-69b8-11ea-b0ea-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Global Look Press

Преподаватель Центра подготовки космонавтов Валентин Петров, друживший с Юрием Гагариным, выступил против перезахоронения останков первого космонавта планеты вместе с его женой Валентиной, скончавшейся 17 марта.

Прах не надо трогать. Как лежал он с Серёгиным в Кремлёвской стене, пусть так и будет, — сказал «Ридусу» Петров.

Юрий Гагарин вместе с инструктором Владимиром Серёгиным погибли 27 марта 1968 года во время тренировочного полёта на самолёте МиГ-15 УТИ. Их кремировали, а урны с прахом поместили в некрополь у Кремлёвской стены.

Как писал NEWS.ru, ведущий специалист по истории отечественной пилотируемой космонавтики Александр Глушко считает, что прах Юрия Гагарина нужно похоронить вместе с телом его жены Валентины. Историк считает необходимым убрать некрополь у Кремлёвской стены и перенести захоронения покоящихся там российских деятелей на кладбища.

Похороны Валентины Гагариной состоятся 20 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах.