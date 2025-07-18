В Москве прошло заседание российско-американской комиссии по одному вопросу Роскосмос: в Москве прошло заседание российско-американской комиссии по МКС

Заседание совместной российско-американской комиссии по Международной космической станции (МКС) состоялось в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос. На мероприятии обсуждались вопросы безопасного сведения станции с орбиты.

В Москве прошло заседание совместной российско-американской комиссии по МКС. В ходе заседания комиссии эксперты обсудили в том числе снижение рисков, связанных с утечками атмосферы на станции в переходном модуле, и безопасное сведение МКС с орбиты. В работе совместной комиссии приняли участие известные в космической среде эксперты с российской и американской стороны, — приводит агентство сообщение госкорпорации.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что нужно перестать поддерживать МКС. Вместо этого он призвал сосредоточиться на проектах по исследованию Марса.

До этого президент США Дональд Трамп предложил начать подготовку к выводу МКС из эксплуатации и сократить ее финансирование уже с 2026 года. В пояснительной записке к проекту бюджета указывается, что МКС планируется заменить коммерческими орбитальными станциями.