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17 июля 2025 в 20:05

С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров, сообщает KP.RU. Перерасчет коснется около 8 млн человек, которые официально трудоустроены и получают страховую пенсию. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за прошлый год.

Максимальная прибавка составит около 437 рублей в месяц — столько можно получить при начислении трех баллов, если зарплата в 2024 году была не ниже 55 тысяч рублей. Именно три балла — это максимум, который могут добавить работающему пенсионеру за год вне зависимости от размера зарплаты.

При расчете учитываются данные о страховых взносах, уплаченных работодателем за пенсионера, и его официальном доходе. Сумма одного пенсионного балла в этом году составляет 145,7 рубля. Перерасчет проводится ежегодно, без подачи заявлений — он будет применен автоматически.

Ранее сообщалось, что численность пенсионеров в России сократилась на 208 тысяч человек за первые три месяца 2025 года. По данным Социального фонда РФ, на 1 апреля количество получателей пенсий составило 40,96 млн против 41,17 млн в январе, при этом около 33 млн из них являются неработающими пенсионерами.

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