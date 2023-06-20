Украинцы отменили запрет на соревнования с россиянами: в чем тут подвох Турниры с участием атлетов из России и Белоруссии украинские спортсмены могут посещать за свой счет

Фото: (AP Photo/David J. Phillip

Олимпиада-2020 в Токио. Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Финал. Женщины. Слева направо: Мария Ласицкене (ОКР, золото) и Ярослава Магучих (Украина, бронза)

Министерство молодежи и спорта Украины смягчило позицию по участию своих спортсменов в международных соревнованиях, к которым допущены российские и белорусские атлеты. Вместо ранее установленного запрета на участие теперь ведомство решило лишь не направлять на турниры с участием россиян и белорусов официальные делегации. О чем говорит это изменение в позиции Киева, выяснил NEWS.ru.

Чем был вызван запрет

Приказ о запрете официальным делегациям Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из России и/или Белоруссии, украинское Министерство молодежи и спорта обнародовало в апреле. Таким образом Киев отреагировал на мартовское решение Международного олимпийского комитета, разрешившее допускать российских и белорусских атлетов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.

После решения МОК Международная федерация фехтования (FIE), Международная боксерская ассоциация (IBA), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация настольного тенниса (ITTF), Международная федерация триатлона (World Triathlon) позволили россиянам и белорусам участвовать в своих турнирах.

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Тогда украинский Минспорт и ввел запрет на выступление своих спортсменов в турнирах с участием россиян и белорусов.

Как отреагировали МОК и спортсмены

МОК крайне резко отреагировал на это решение Киева. «Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям», — подчеркнули в комитете.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила NEWS.ru жесткую реакцию спортивной организации.

«Это был шантаж МОК. Они думали, что мировое сообщество их поддержит. Оно их не поддержало», — пояснила депутат.

Запрет на участие был критически воспринят и в самой Украине. В частности, сборная Украины по футболу отказалась сниматься с отборочного тура чемпионата Европы по футболу — 2024, хотя в нем также участвует команда Белоруссии.

«Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы — 2024», — заявлял тогда президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Почему Киев изменил позицию

Минспорт Украины внес изменение в приказ, отказавшись от запрета украинским спортсменам выступать на соревнованиях с участием атлетов из России и Белоруссии. Ведомство приняло решение «не направлять официальные делегации спортсменов сборных команд Украины» на такие соревнования.

«Идея, которая закладывалась в запрет, на самом деле не сработала. Она заключалась в том, что они будут шантажировать МОК и другие международные спортивные структуры. Дескать, если белорусы и россияне принимают участие, то мы будем игнорировать», — рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Фото: IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press

По его словам, на фоне всеобщей поддержки Западом Украины в Киеве надеялись, что США и другие западные страны «надавят на эти спортивные организации, чтобы заблокировать участие России и Белоруссии в соревнованиях».

«Эта идея не сработала. Стал вопрос: что теперь делать с украинскими спортсменами, которые тоже выражают недовольство, потому что им запрещали участвовать в турнирах с россиянами и белорусами», — объяснил политик.

Какие у украинцев были мотивы

Экс-депутат считает, что изменение в приказе можно интерпретировать по-разному.

«Возможно, со стороны государства не будет финансовой поддержки участия украинских спортсменов. За свой счет — езжайте, за счет государства финансировать не будем. У украинского государства сегодня не самое лучшее финансовое положение, возможно, под такие политические мотивы решили оптимизировать расходы», — предположил собеседник NEWS.ru.

Журова считает, что более важными для украинских властей стали репутационные соображения. Она напомнила, что на Украине, помимо футболистов, неплохие теннисисты.

«И они, как и в России, вряд ли финансируются за счет государства. У них свои спонсоры, свои призовые, за счет которых они перемещаются по миру, контракты... Там была как раз жесткая история с теннисистами, нервные срывы: как так, меня государство не финансирует, сам себя оплачиваю, и мне запрещают выступать! Думаю, они такую поблажку сделали именно для таких случаев», — сказала парламентарий.

По ее мнению, у запрета на участие могли быть неудобные юридические последствия.

«Украина, наверное, хочет претендовать на то, чтобы считаться демократическим государством. Но оно нарушает права спортсменов. По большому счету те же теннисисты могут и в суд подать на собственное государство, которое не вкладывает в них, а запрещает им выступать», — добавила Журова.

Почему украинцы отказались от рукопожатий в теннисе

Теннис — один из немногих видов спорта, где россияне соревнуются с украинцами почти каждую неделю. Особенно часто это происходит в женском туре, где выступает большое количество представительниц обеих стран. Топовые украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко публично заявляли о попытках добиться от международных ассоциаций отстранения россиянок, но всегда получали отказ: «Теннис — открытый вид спорта, поэтому любая дискриминация в нем недопустима».

Единственная форма протеста, доступная игрокам из Украины, не пожимать руки соперницам после матча. Так, на прошедшем «Ролан Гаррос» было сразу несколько таких эпизодов, спровоцировавших свист на трибунах. Элина Свитолина сначала не пожала руку Анне Блинковой, затем — Дарье Касаткиной, а в четвертьфинале — Арине Соболенко из Белоруссии. В каждом из случаев трибуны неодобрительно гудели в сторону украинки.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Теннисный поединок между Элиной Свитолиной и Дарьей Касаткиной

Как объятия россиянина и украинца привели к скандалу

В январе 2023 года в матче французской Лиги 1 встречались «Монако» и «Марсель», игра завершилась вничью — 1:1. После матча, во время традиционного обмена рукопожатиями, когда игроки уходя в раздевалку благодарят друг друга за игру, встретились «монегаск» Александр Головин и выступающий за «Марсель» украинец Руслан Малиновский. Футболисты коротко обнялись и перекинулись парой фраз. На следующий день разгорелся скандал.

Украинская публика не оценила поступок Малиновского. Руслану, еще за неделю до того выступавшего в Италии в одной команде с Алексеем Миранчуком, где они дружили семьями, пришлось извиняться: на украинском языке, с лозунгами и показательным игнорированием имени Александра Головина.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока „Монако“. Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. В индивидуальном виде спорта я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», — написал Малиновский в соцсетях (текст опубликован не полностью).

Из-за чего произошла массовая драка в турецком отеле

В феврале этого года в одном месте в одно время оказались российский и украинский футбольные клубы. Дело кончилось массовой дракой в отеле Royal Seginus в Анталье. Там проживали игроки ярославского «Шинника» и клуба «Минай» из Закарпатской области.

Несколько игроков украинской команды оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между российскими и украинскими игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь.

По словам российских футболистов, именно игроки «Миная» провоцировали драку — накануне вечером несколько игроков украинского клуба подошли к футболистам из «Шинника» и стали спрашивать, почему они не выходят на протесты. В результате драки пострадали трое российских футболистов. Сколько игроков украинского «Миная» получили травмы, неизвестно.

Как поссорились Магучих и Ласицкене

На Олимпиаде 2021 года в Токио россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих завоевали медали в прыжках в высоту и сделали совместное фото. Известно, что вскоре спортивные украинские чиновники провели с Магучих разговор — тем дело тогда и ограничилось, поскольку СВО еще не началась. Но после ее начала отношения между двумя чемпионками мира испортились окончательно.

В июле 2022 года Магучих заявила, что у нее «больше нет кумира». Украинская спортсменка пожаловалась, что атлеты из России с начала спецоперации на Украине никак не выражают своей позиции. «Мария Ласицкене обратилась к письмом к Томасу Баху (главе МОК. — NEWS.ru) только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира», — заявила Магучих.

Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press Мария Ласицкене и Ярослава Магучих

Позже Ласицкене письменно обратилась лично к Магучих, но диалога у ранее друживших спортсменок не получилось.

«Уже после чемпионата мира в Юджине (15–24 июля) она мне написала, но, знаете ли, это уже после стольких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях — и здесь она мне написала. Она написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но знаете, легче не стало. Прошло уже пять месяцев войны. Какой может быть разговор?» — сказала Магучих.

Россиянка объяснила, почему не связывалась с Магучих и другими представителями Украины раньше.

«Я не нашла в себе смелости написать им сразу после начала событий на Украине. Это моя огромная ошибка. И меня это гнетет и уничтожает. Я в то время была уверена, что им не нужны мои слова. А когда я их произнесла, они мне не поверили», — отметила Ласицкене.

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