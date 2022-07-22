Свитолина осудила ATP и WTA за недостаточное внимание к игрокам с Украины Теннисистка Свитолина: я считаю, что ATP и WTA обязаны делать больше в отношении Украины

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Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что ATP и WTA обязаны делать больше в отношении Украины, передает The Telegraph. Таким образом она отреагировала на решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска российских теннисистов.

Я считаю, что они (ATP и WTA​. — NEWS.ru) обязаны делать больше в отношении украинских игроков, в отношении Украины. Все мы, украинцы, проводили круглые столы с WTA, ITF, турнирами Большого шлема, объясняя ситуацию, говоря, какая помощь нам нужна. Но они решили поступить по-своему. Мне было грустно узнать, что они заняли такую позицию, — сказала Свитолина.

Уимблдон 2022 года завершился 10 июля. В мужских соревнованиях победу одержал серб Новак Джокович, в женских — уроженка Москвы, казахстанка Елена Рыбакина. Российские теннисисты не были допущены до турнира решением организаторов.

Ранее победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина показала свой паспорт Казахстана на пресс-конференции. Тем самым она подтвердила, что у нее нет гражданства России.