Российские и украинские футболисты подрались в Турции: детали конфликта Игроки команд «Шинник» и «Минай» оказались в одном отеле, и это не привело ни к чему хорошему

Фото: shinnik.com

В мире футбола международный скандал: вечером 13 февраля украинские и российские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus в Анталье. Там проживали игроки ярославского «Шинника» и клуба «Минай» из Закарпатской области. Почему две эти команды оказались в одном отеле, что стало причиной драки и какие будут последствия — в материале NEWS.ru.

По информации Telegram-канала Baza, 13 февраля представители украинского клуба «Минай» подошли к руководителю ярославского «Шинника» и потребовали от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам выйти на улицу и «разобраться раз на раз», однако в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось погасить.

Продолжение последовало в тот же вечер. Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Правда, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между российскими и украинскими игроками вспыхнула массовая драка.

В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь. Между футболистами и представителями команд до сих пор происходят разовые стычки, но в отеле заявили, что «сейчас уже всё спокойно». Теперь в гостинице на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

Фото: shutterstock.com

По словам российских футболистов, именно игроки «Миная» провоцировали драку — накануне вечером несколько игроков украинского клуба подошли к футболистам из «Шинника» и стали спрашивать, почему они не выходят на протесты.

В результате драки, как пишет Baza, пострадали четверо российских футболистов. Сколько игроков украинского «Миная» получили травмы, неизвестно.

Но как вообще клубы из России и Украины могли оказаться в одном отеле? На этот вопрос ответил гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков.

В клубе не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте, — приводит слова Кулакова РИА Новости.

Он добавил, что сейчас устанавливается степень тяжести травм российских игроков: «Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано».

По данным украинского YouTube-канала «Бомбардир», именно «Минай» требовал не размещать команду в одном отеле с российскими клубами, однако из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами. В результате «Шинник» заселился в тот же отель, где проживали игроки «Миная».

Украинский журналист Михаил Спиваковский в Telegram-канале ТаТоТаке подтвердил сообщение о драке, но при этом заявил, что конфликт возник не из-за требования исполнить гимн Украины. Он отмечает, что причиной конфликта стала бытовая ситуация: российский игрок якобы был пьян и хамил персоналу отеля. Футболист «Миная» сделал замечание ярославцу, после чего они подрались. Затем игрок «Шинника» привел одноклубников, и случилась еще одна драка.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил NEWS.ru, что РФС не имеет отношения к сборам, которые проводят российские клубы.

Ну подрались и подрались, что тут поделать? Насколько известно, украинские футболисты начали приставать к начальнику команды «Шинник», в лифте стали бить нашего футболиста. Стенка на стенку, нормально. Я здесь проблем не вижу, — считает Колосков.

Случившееся вообще не удивило ветерана московского «Спартака» и экс-вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили. Он высказал NEWS.ru мнение, что все дело в воспитании украинцев.

Тут абсолютно ясно, чья сторона виновата. Агрессия проявляется со стороны украинской молодежи, и неважно, кто они — спортсмены или театральные работники. Это говорит о том, что они уже с рождения отравлены ненавистью к России. Футболистам от 17 до 25–30 лет. Откуда они вдруг возненавидели нашу страну, если не родители, которые впитали ненависть к нам? — считает Кавазашвили.

Экс-футболист поблагодарил турецкую полицию, остановившую «этот беспредел» с участием украинцев, которые, по его мнению, везде «ищут причину цапнуться и оскорбить» россиян.

Это еще раз говорит о том, что надо быть осторожными в различных беседах с украинской молодежью и украинскими гражданами, потому что кроме зла они нам ничего не желают. Но мы им покажем! Пускай они поймут, где раки зимуют! — добавил Кавазашвили.

В генконсульстве России в Анталье заявили, что выясняют обстоятельства конфликта между футболистами.

Сейчас решается вопрос, какую команду переселят в другой отель, а какая останется в прежнем. По последней информации, такое решение уже принято. Baza утверждает, что выселяют именно игроков «Шинника» — так решили на совещании, где присутствовали представители обоих клубов, организаторы сборов, сотрудники отеля, а также полицейские.

В самом «Шиннике» прокомментировали ситуацию NEWS.ru и подтвердили информацию о переезде.

Футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель, — заявили в пресс-службе.

В клубе добавили, что забронировали места в отеле еще в ноябре 2022 года «при соблюдении условий по безопасному нахождению команды».

Депутат Госдумы, председатель комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев признался NEWS.ru, что ждет жесткой реакции со стороны высших футбольных структур.

УЕФА и ФИФА должны жестко отреагировать на этот инцидент. Не может ни одна, ни другая команда заниматься мордобоем. Что это такое? Все понимают, что между нашими странами сейчас не лучшие времена. Обостренные чувства восприятия тех или иных событий могут перерасти в подобные побоища. Нужно разобраться, кто зачинщик и наказать вне зависимости от паспорта и политической ситуации, — считает Свищев.

Вопросы, с его точки зрения, есть и к «Шиннику». Представители клуба, по мнению депутата, должны были проверить и перепроверить, кто будет соседями российских футболистов в отеле, чтобы не допускать самой вероятной возникновения подобной стычки.