Из-за драк украинцев и россиян в турецком отеле начала дежурить полиция Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global look Press

13 февраля в турецком отеле «Royal Seginus» произошла массовая драка между российскими и украинскими командами, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на подтверждение инцидента от администрации гостиницы. Перед массовой дракой произошло несколько стычек между участниками команды. Теперь в здании на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительный наряд охраны.

В конфликте участвовали спортсмены закарпатского «Миная» и ярославского «Шинника». Представители первого потребовали от главы второго исполнить украинский гимн. Тот выступил с ответной грубостью, но зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля. Однако потом спортсмены из украинского клуба встретились с российским футболистом в лифте и избили его. На выходе из лифта их встретила команда из Ярославля и началась массовая драка.

В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь.