«Стенка на стенку, нормально»: Колосков о драке россиян с украинцами Колосков назвал драку российских и украинских футболистов в Турции нормальным явлением

Фото: shinnik.com

Футболисты ярославского «Шинника»

Драка футболистов ярославского «Шинника» и игроков украинского «Миная» стенка на стенку является нормальной ситуацией, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он отметил, что РФС не имеет отношения к сборам, которые проводят российские клубы. Колосков подчеркнул, что украинские футболисты начали приставать к начальнику команды «Шинник» и стали бить игрока российской команды в лифте.

Ну подрались и подрались, что тут поделать? Насколько известно, украинские футболисты начали приставать к начальнику команды «Шинник», в лифте стали бить нашего футболиста. Стенка на стенку, нормально. Я здесь проблем не вижу, — считает Колосков.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил.

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка.

В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. По данным СМИ, четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.

Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что клуб проведет проверку инцидента. Он удивился, откуда в отеле взялись украинцы, потому что при бронировании было условие, что там не будет команд с Украины.