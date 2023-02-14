«Было условие, что не будет команд с Украины»: «Шинник» о драке в Турции «Шинник» начал проверку из-за драки игроков с украинцами в Турции

Фото: shinnik.com

Руководство ФК «Шинник» Ярославль проведет проверку по факту драки своих игроков с представителями украинского «Миная» в турецком отеле, рассказал «Коммерсанту» гендиректор клуба Сергей Кулаков. По его словам, перед заселением «Шиннику» обещали, что в отеле в это время не будет команд с Украины.

Подтвердить пока не могу, выясняем все обстоятельства. Как только информация появится, мы сделаем официальное заявление. Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что, когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины,— сказал Кулаков.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил.

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка. В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. Теперь в здании на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительный наряд охраны. Четверо российских футболистов пострадали, у них, предположительно, переломы.