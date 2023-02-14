«Впитали к нам ненависть»: ветеран «Спартака» о драке россиян и украинцев Кавазашвили заявил, что украинские футболисты впитали ненависть к россиянам

Украинская молодежь впитала ненависть к России, которая передалась от их родителей, заявил NEWS.ru ветеран московского «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, комментируя драку в Турции между игроками ярославского «Шинника» и украинского «Миная». По его мнению, украинская молодежь давно проявляет агрессию к россиянам, а инцидент в турецком отеле показал, что нельзя отправлять спортсменов или клубы обоих стран на сборы в одну и ту же локацию.

Тут абсолютно ясно, чья сторона виновата. Агрессия проявляется со стороны украинской молодежи и не важно, кто они – спортсмены или театральные работники. Это говорит о том, что они уже с рождения отравлены ненавистью к России. Футболистам от 17 до 25-30 лет. Откуда они вдруг возненавидели нашу страну, если не родители, которые впитали ненависть к нам? — считает Кавазашвили.

Экс-футболист выразил надежду, что турецкая полиция остановила «этот беспредел», а украинцы везде «ищут причину цапнуться и оскорбить» россиян.

Больше нельзя размещать в одной гостинице российскую делегацию и этих оголтелых украинских пацанов. Они везде ищут причину цапнуться с нами и оскорбить. Это ужасно и мне очень обидно, что первый пример дали футболисты. Это еще раз говорит о том, что надо быть осторожными в различных беседах с украинской молодежью и украинскими гражданами, потому что кроме зла они нам ничего не желают. Но мы им покажем! Пускай они поймут, где раки зимуют! — подытожил Кавазашвили.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил.

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка.

В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. По данным СМИ, четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.