ФИФА и УЕФА предупредили Украину о возможном исключении из организаций

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ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление внутренними делами, сообщает «Чемпионат.com». Вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал письмо, в котором ФИФА и УЕФА напомнили, что национальные футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон, а любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства в международных организациях.

Вероятно, обе эти организации имеют в виду возможное давлении на членов УАФ по поводу проведения внеочередного заседания исполкома. На этом заседании, по сведениям СМИ, планируется проголосовать за отстранение действующего президента УАФ Андрея Павелко и назначить на его место Андрея Шевченко.

В ноябре 2022 года стало известно, что глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован по подозрению в финансовых махинациях.

16 декабря стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Перед стартом первенства организация призвала участников мундиаля не смешивать футбол с политикой.