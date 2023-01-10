Обнародована мотивировочная часть решения по апелляции РФС CAS обнародовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение России

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по аппеляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение спортсменов от международных соревнований. UEFA и FIFA в мае 2022 года приняли решение о запрете отчественным командам выступать на международных соревнованиях под эгидой организаций. CAS отклонил апелляцию России на данное решение, назвав его обоснованным и уточнив, что организации действовали в рамках своих уставов и положений.

UEFA был вынужден принять решение об отстранении, а также аналогичное обжалованное решение, за которое клубы и игроки сами не несут ответственности, но которое оказало и, вероятно, окажет на них негативное влияние. <...> Представительские команды и клубы России отстранены от участия в соревнованиях UEFA до дальнейшего уведомления, — говорится в мотивировочной части решения.

В тексте отмечается, что заявители утверждали, будто налагаемые ассоциациями меры нарушили принцип равного обращения, поскольку «UEFA не исключил Украину или Белоруссию из списка допуска», а также потому, что опасение ассоциации в равной степени относились и к этим двум странам. Однако в CAS не увидели в предпринятых действиях нарушения принципа равного обращения.

UEFA и FIFA приняли решение о отстранении России от участия в международных соревнованиях под эгидой ассоциаций после начала специальной операции на Украине. В этой связи футбольная сборная РФ на смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира — 2022, который прошел в Катаре. Также были отклонены заявки РФС на проведение в стране чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в UEFA с требованием не допустить Россию до участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. По словам главы УАФ Андрея Павелко, организация также выступила против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, запланированного на 19 ноября.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев на это заявил, что Украина сейчас должна думать о том, как ей пройти отбор на Евро-2024, а не лезть в политику. Он также подчеркнул, что представители Украины ставят FIFA и UEFA в очень неловкое положение.