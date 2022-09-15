Украина потребовала от УЕФА не допустить Россию до отбора на Евро-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с требованием не допустить Россию до участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. По словам главы УАФ Андрея Павелко, которые приводит Sports.ru, организация также выступила против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, запланированного на 19 ноября.

Cейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне, — передает издание.

13 сентября полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил о нежелании играть с Россией в товарищеском матче. Он считает, что сейчас в этой игре нет смысла и она лишь создаст плохое впечатление о его стране. 7 сентября сообщалось, что сборная России проведет товарищеские матчами с командами Ирана и Киргизии.

В начале марта УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от всех международных турниров в связи с военной операцией на Украине. Также ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России.