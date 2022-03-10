УЕФА и ФИФА отказали РФС в рассмотрении апелляции по отстранению команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отказали Российскому футбольному союзу (РФС) в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров в ускоренном порядке, сообщили в пресс-службе РФС. В то же время в сообщении отмечается, что до конца текущей недели Спортивный арбитражный суд должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА и ФИФА.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении всех российских команд с международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 10 марта РФС подал апелляцию в CAS.

Стыковой матч сборной России за право выхода на чемпионат мира по футболу в Катаре должен был состояться 24 марта в Москве. Однако команда Польши отказалась выходить на матч против россиян.

В свою очередь «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала против «Лейпцига».

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) официально отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.