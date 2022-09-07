Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу проведет три товарищеских матча осенью, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС). 24 сентября в Бишкеке подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Киргизии. Команды встретятся впервые в истории.

Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды, — сказал Карпин.

Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир — он состоится в 2023 году.

Кроме того, РФС достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном, а также ведет переговоры об организации третьей осенней игры. Соперник пока неизвестен.

24 августа сообщалось, что была создана Лига по футболу для клубов Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.