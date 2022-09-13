Боснийский футболист Пьянич объяснил, почему нет смысла играть с Россией Футболист сборной Боснии Пьянич: матч с РФ создаст плохое впечатление о моей стране

Фото: Jonathan Moscrop/Global Look Press

Миралем Пьянич

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич, ныне выступающий за клуб Аль-Шарджа (ОАЭ), заявил о нежелании играть с Россией в товарищеском матче. Футболист считает, что сейчас в этой игре нет смысла, она лишь создаст плохое впечатление о его стране, передает стриминговая платформа DAZN.

Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Мы произведем плохое впечатление, — сказал Пьянич.

Он добавил, что не имеет ничего против российских футболистов, но если никто не играет с Россией, значит, и Босния не должна.

7 сентября сообщалось, что сборная России проведет товарищеские матчами с командами Ирана и Киргизии. С киргизами подопечные Валерия Карпина сыграют 24 сентября в Бишкеке. Команды встретятся впервые в истории.

В начале марта УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от всех международных турниров в связи с военной операцией на Украине. Также ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России.