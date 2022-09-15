В ГД прокомментировали просьбу УАФ отстранить Россию от отбора на Евро-2024 Глава комитета ГД Свищев: УАФ должна развивать свой футбол и не лезть в политику

Фото: Национальная сборная России

Украина сейчас должна думать о том, как ей пройти отбор на Евро-2024, а не лезть в политику, заявил «360» председатель комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев, комментируя просьбу президента УАФ Андрея Павелко запретить участвовать российской сборной по футболу на турнире. Он также подчеркнул, что представители Украины ставят FIFA и UEFA в очень неловкое положение.

Украинцы по всем видам спорта закидывают международные спортивные организации обращениями, чтобы нас отстранили от тех или иных турниров. Это происходит от беспомощности и злости. Вместо того чтобы искать пути сближения и сглаживания конфликта, наши соседи пытаются порвать все возможные пути налаживания взаимоотношений, — заметил депутат.

Свищев посоветовал УАФ не «устраивать истерики» по поводу участия в отборе российской команды, так как это выглядит непрофессионально. Он отметил, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций прекрасно понимают, что Россия должна участвовать в спортивной жизни наряду с другими странами.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ранее обратилась в UEFA с требованием не допустить Россию до участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. По словам главы УАФ Андрея Павелко, организация также выступила против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, запланированного на 19 ноября.