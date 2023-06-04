Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После матча Свитолина продемонстрировала неспортивное поведение, отказавшись пожать своей сопернице руку. Она также отказалась жать руку и другой россиянке Анне Блинковой, которую обыграла 2 июня.
Спортсменки провели встречу на корте Сюзанн Ленглен. Во время матча Касаткина не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойных ошибки и выиграла 75% мячей с первой подачи. Максимальная скорость полета теннисного мяча в этой встрече составила 176 км/ч от ракетки украинской спортсменки, удар россиянки смог разогнать мяч до 172 км/ч.
26-летняя Касаткина занимает девятую строчку в рейтинге (WTA) и является первой ракеткой России. Российская теннисистка шесть турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.
28-летняя Элина Свитолина находится на 192-й позиции рейтинга, выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде.
Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали после матча в первом круге «Roland Gaross» из-за того, что она отказалась пожать руку своей сопернице из Белоруссии Арине Соболенко. Встреча теннисисток закончилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:3, 6:2.