Украинский футболист пожал руку российскому после матча и извинился за это Украинский футболист Руслан Малиновский пожал руку российскому коллеге Александру Головину после матча чемпионата Франции и извинился за это

Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руслан Малиновский

Украинский и российский футболисты поприветствовали друг друга во время встречи «Марселя» с «Монако» (1:1) в 20-м туре Лиги 1. Руслан Малиновский и Алкександр Головин обменялись рукопожатиями и несколькими фразами, что попало на камеру. Малиновский позже принес извинения.

Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все футболисты пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал, — написал игрок «Марселя» в соцсетях.

Он добавил, что в индивидуальных видах спорта даже не вышел бы играть против россиянина, так как полностью поддерживает отстранение спорстменов РФ от международных соревнований.

Момент с объятиями Малиновского с Головиным раскритиковали украинские болельщики и подписчики футболиста «Марселя».

Головин ситуацию никак не прокомментировал.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. Малиновский присоединился к «Марселю» на правах аренды из «Аталанты» в январе 2023 года.