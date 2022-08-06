Ласицкене: отношение украинских спортсменок ко мне изменилось

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что отношение со стороны украинских спортсменок изменилось в худшую сторону на фоне нынешних событий. Своей главной ошибкой она считает то, что не нашла в себе смелости написать им сразу после начала событий на Украине. Об этом Ласицкене сообщила в интервью сайту Sports.ru.

Я в то время была уверена, что им не нужны мои слова. А когда я их произнесла, они мне не поверили. Они подумали, что я карьеристка, которой плевать на то, что происходит. Хотя я со своей наивностью и добротой искренне надеялась, что, зная меня столько лет, они понимают, что со мной творится. Пусть это и нельзя сравнить с тем, что творится с ними, находящимися вдалеке от дома и переживающими за близких. Но они, судя по всему, ждали от меня другой реакции, - отметила она.