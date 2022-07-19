«У меня больше нет кумира»: прыгунья в высоту Магучих о Ласицкене Легкоатлетка Магучих заявила, что Мария Ласицкене больше не является ее кумиром

Фото: David J. Phillip/AP/TASS

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что олимпийская чемпионка Мария Ласицкене больше не является ее кумиром, передает NRK. Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с Ласицкене после окончания соревнований по прыжкам в высоту.

Украинская спортсменка пожаловалась, что атлеты из России с начала спецоперации на Украине никак не выражают своей позиции.

Мария Ласицкене обратилась к письмом к Томасу Баху (главе МОК) только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира, — заявила Магучих.

Ранее олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию в командном первенстве Виктора Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины. Он являлся вице-президентом федерации.