Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины из-за шоу Навки Чемпиона ОИ Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Виктор Петренко

Олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию в командном Первенстве Виктора Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины, говорится на сайте организации. Он являлся вице-президентом федерации.

Это произошло после того, как Петренко принял участие в дедовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В рамках шоу Петренко выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля, которую на данный момент играет Камила Валиева.

Шоу «Аленький цветочек» проходит в Сочи.

Ранее фигуристку Анастасию Шаботову исключили из сборной Украины приказом Министерства молодежи и спорта страны. Причиной такого шага стал лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. В Украинской федерации фигурного катания уточнили, что они никак не влияли на решение.