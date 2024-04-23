Украина получит молдавский порт: станет ли он законной целью для ВС РФ?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Порт Джурджулешты в Молдавии в представлении ИИ

Молдавские СМИ сообщили, что единственный дунайский порт страны, Джурджулешты, могут продать Украине. По данным прессы, Киев уже готов заключить сделку по передаче объекта. Обозреватели опасаются, что это может привести к экономическим потерям, а также нанести ущерб безопасности Молдавии. В чем сегодня состоит значимость Джурджулешт, кто еще борется за право купить этот порт и станет ли он законной целью для атак ВС РФ, если попадет к Украине, — в материале NEWS.ru.

Что пишут СМИ о сделке Украины

Украина может приобрести порт Джурджулешты в Молдавии, сообщило издание «КП в Молдове». СМИ опубликовало фото, на котором якобы запечатлено письмо компании «Укрнафта» в адрес Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — именно этой организации принадлежит вся инфраструктура объекта. В документе говорится, что топливная корпорация готова подписать соглашение с ЕБРР. Обозреватель «КП» считает, что передача порта Украине негативно скажется на благосостоянии Молдавии.

«Продажа Джурджулешт нанесет непоправимый ущерб экономике, а также приведет к утрате влияния над торговым узлом и повлечет значительный рост безработицы среди местного населения», — пишет он.

При этом официально подлинность письма «Укрнафты» не подтверждалась. О заключении договоренностей ни Киев, ни Кишинев, ни представители ЕБРР не заявляли.

Что известно о порте Джурджулешты

Джурджулешты — речной порт на юге Молдавии и единственный имеющийся у республики выход к морю. Он расположен в 133 километрах от черноморского побережья на стыке Дуная и Прута. Раньше эта земля принадлежала Украине, которая обменяла ее на молдавский участок дороги у села Паланка в окрестностях Одессы. Терминал открыли в 2006 году, ему принадлежит 480 метров береговой линии.

На территории порта находятся причал для приема нефтяных танкеров, восемь резервуаров емкостью 52 тыс. тонн, а также комплексная система закачки нефтепродуктов из морских цистерн в емкости на берегу. В 2011 году было запущено регулярное морское грузовое сообщение между Джурджулештами и Стамбулом. В среднем порт ежегодно способствует международной торговле молдавских компаний с более чем 50 странами.

Фото: Knut Knipser/Global Look Press Порт Джурджулешты в Молдавии

Портом управляет компания Danube Logistics. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% ее капитала. В банке заявляли, что стремятся «содействовать продолжению успешной работы» Джурджулешт, а сделка «принесет пользу и ускорит экономическое развитие Молдавии».

В 2023 году власти Молдавии анонсировали масштабный проект модернизации порта. Он предусматривает строительство зернохранилища емкостью 80 тыс. тонн, причала длиной 150 м, стоянки для грузовых автомобилей, станции разгрузки и крытых складов. Согласно планам Кишинева, обновленный объект должен начать работу в 2028 году.

В беседе с NEWS.ru директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что у Кишинева всегда были большие планы на этот объект, однако реализовать их до конца так и не удалось.

«Молдавия хотела сделать на территории порта свободную экономическую зону, но в итоге толком ничего не получилось. Что-то построили, конечно, но не было того эффекта, на который рассчитывали. Как всегда, половину денег украли, половину — неизвестно куда дели», — предположил он.

Кто претендует на владение портом

В сентябре стало известно о планах Румынии приобрести Джурджулешты. Премьер страны Марчел Чолаку рассказал, что Бухарест хочет выкупить у ЕБРР право на управление портом и превратить его в часть стратегического торгово-транспортного узла в регионе.

«Одним из важнейших узлов восстановления Украины после окончания военных действий станет Румыния. И Румыния должна быть логистически готова к этому», — сказал тогда Чолаку.

Фото: LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/Global Look Press Марчел Чолаку

Официальный представитель правительства Молдавии Даниел Водэ в октябре объявил о начале переговоров с Бухарестом. Он не назвал возможную сумму сделки, но отметил, что она поможет привлечь инвестиции в республику. Против соглашения активно выступал молдавский экс-президент Игорь Додон. Он призвал категорически отказаться от продажи Джурджулешт, заявляя, что это нанесет ущерб национальным интересам.

По данным «КП в Молдове», о своем желании приобрести порт заявил и Киев. СМИ обратило внимание на встречу украинского президента Владимира Зеленского с президентом ЕБРР Одиль Рене-Бассо, которая прошла 29 сентября. Утверждается, что сделка о продаже Джурджулешт стала одной из тем беседы. При этом на переговорах не присутствовали представители Молдавии. Киев не уведомлял Кишинев о планах приобрести объект.

Молдавский политолог, директор Института эффективной политики Виталий Андриевский объясняет, что итоговое решение о передаче порта будет зависеть от ЕБРР, владеющего контрольным пакетом акций. А это, по словам эксперта, значит, что объект может оказаться в распоряжении любого государства, сделка с которым будет выгоднее для банка.

«Если банк захочет, он может продать этот объект Румынии или Украине, а может продать США или Молдавии. Речь не о передаче территории, а о порте. Это бизнес-проект, и в этом случае его приобретет тот, кому наиболее выгодно развивать этот порт, кто больше остальных готов вложить туда деньги, инвестировать, расширять его, приобретать контрольный пакет акций», — отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Хаб Джурджулешты

Какое значение имеют Джурджулешты

Порт находится в непосредственной близости от украинской территории. Через него проходит наземный маршрут из Одессы в румынские логистические хабы Галац и Констанца, поставляется топливо для Украины, а также идет экспорт зерна. По итогам 2023 года объем перевалки грузов на объекте достиг 2,17 млн тонн, что стало новым рекордом. После выхода России из зерновой сделки через Джурджулешты направили дополнительный объем украинской сельхозпродукции.

Сам Киев официально не заявлял о своем интересе к порту. Однако в октябре 2023-го Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что начало переговоры с Молдавией и Румынией о создании «зеленого коридора» между украинским пунктом пропуска Рени, Джурджулештами и Галацем. Открытие такого коридора, заявило ведомство, позволит ускорить движение товаров и экспорта аграрной продукции страны.

Алексей Мартынов не считает, что продажа порта навредит Молдавии. По его словам, особого экономического эффекта работа этого объекта все равно не несет.

«Самой Молдавии никакого толка от этого дунайского порта нет, тем более он речной, а не морской. Через него можно выйти в море, но он не глубоководный. Вопрос о том, кто на него претендует — Украина или Румыния, — не политический, а экономический, и то не очень значимый», — добавил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Порт Джурджулешты

Будут ли ВС РФ бить по порту Джурджулешты

Авторы материала в «КП в Молдове» опасаются, что передача порта Украине может сказаться на безопасности близлежащих районов. Обозреватели не сомневаются, что Киев использует этот хаб не только для вывоза сельхозпродукции, но и для получения военной помощи из-за рубежа. «В этом случае Джурджулешты повторят судьбу украинского порта Рени, который был практически полностью уничтожен ударными беспилотниками», — пишет издание.

По мнению Алексея Мартынова, тот факт, что в дискуссии вокруг порта фигурирует Украина, действительно придает истории резонанс. Однако политолог сомневается, что ВС РФ выберут Джурджулешты в качестве одной из мишеней для атак.

«Этот объект не будет значимой целью для армии России, так как этот мелководный порт не имеет стратегического значения. Расположенный недалеко от него украинский Ильичевский порт гораздо крупнее и значительнее в этом отношении», — считает он.

Политолог Андриевский обращает внимание на территориальную принадлежность Джурджулешт, что также исключает возможность российских обстрелов.

«Это территория Молдавии, так что неясно, о каких военных рисках речь. В стране расположены, допустим, принадлежащие России заводы. Это не значит, что Украина может их атаковать. Кроме того, на нашей территории есть украинские предприятия. Если РФ их атакует, то это означает объявление Молдавии войны. Я не верю в такой сценарий развития событий, потому не вижу никаких угроз», — резюмировал он.

Читайте также:

Слуцкий рассказал, как Молдавию превращают во вторую Украину

В Госдуме оценили возможность размещения российских миротворцев в Гагаузии

Гагаузия — новое Приднестровье? Что будет, если Молдавия исчезнет