Политолог раскрыл, к чему приведет передача молдавского порта Украине Политолог Мартынов: молдавский порт не станет первостепенной целью для ВС РФ

Фото: Knut Knipser/imageBROKER.com/Global look Press

Нефтяной терминал в дунайском порту Джурджулешть

Молдавский речной порт Джурджулешты не имеет особой стратегической значимости, поэтому возможная передача Украине не сделает его мишенью для ВС РФ, заявил в беседе с NEWS.ru директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, более важен соседний украинский Ильичевский порт.

В контексте сегодняшней повестки это все резонирует с вооруженным конфликтом, так как фигурирует Украина. В случае передачи порта Киеву этот объект не будет значимой целью для армии России, так как этот мелководный порт не имеет стратегического значения. Например, расположенный недалеко от него украинский Ильичевский порт куда гораздо крупнее и значительнее, — заявил Мартынов.

По мнению политолога, для самой Молдавии никакого толка от этого порта нет, тем более, что он речной, а не морской. Аналитик отметил, что через него можно выйти в море, но он не глубоководный. Кроме того, от этого порта нет большого экономического эффекта, добавил Мартынов.

СМИ ранее сообщили, что Украина собирается приобрести у Молдавии порт Джурджулешты. По некоторым данным, через него проходит порядка 20% от объема экспорта зерновых культур и более 40% от молдавских поставок растительных масел в Европу.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали участников встречи молдавской оппозиции, которая на днях состоялась в Москве. Во время допроса их запугивали, часть задержанных продержали минимум три часа. Известно, что общественники и политики выступают за вступление Молдавии в ЕАЭС.