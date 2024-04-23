В Молдавии задержали членов оппозиции после визита в Москву Молдавский блок «Победа» пожаловался на допросы в Кишиневе после визита в Москву

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Участников встречи молдавской оппозиции, которая на днях состоялась в Москве, задержали в аэропорту Кишинева, часть из них отправили на допрос, заявили РИА Новости в пресс-службе молдавского блока «Победа». На допросе их запугивали, часть задержанных продержали минимум три часа, отмечает агентство. Известно, что общественники и политики выступают за вступление Молдавии в ЕАЭС.

Многие из вернувшихся — пожилые люди. <...> Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг. Наших коллег допрашивали по несколько часов, пытались запугать, — рассказали подробности в блоке оппозиции.

Съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза, стартовал в Москве 21 апреля. Они выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу.

На встречу в российскую столицу прибыли представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В мероприятии также принимают участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер и другие политики.