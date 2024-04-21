В Москве стартовал съезд оппозиционных политиков из Молдавии Съезд молдавских политиков за вступление в ЕАЭС открылся в Москве

В Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза, пишет ТАСС. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу.

На встречу в российскую столицу прибыли представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В мероприятии также принимают участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор и депутат парламента Марина Таубер и другие политики.

Ранее Евгения Гуцул заявила, что президент России Владимир Путин пообещал последовательно поддерживать автономию Гагаузии. По ее словам, глава государства заверил, что подобную помощь Москва окажет как в социальной, так и в экономической областях.

Илан Шор, комментируя возможность присоединения Молдавии к ЕС, заявил, что референдум может быть использован проевропейским правительством в Кишиневе в качестве основания для вхождения республики в состав Румынии. Он объяснил, что подобный сценарий действительно существует, поскольку он поможет обойти все процедуры для присоединения к объединению.