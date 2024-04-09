В Госдуме оценили возможность размещения российских миротворцев в Гагаузии Депутат Журавлев: мандат миротворцев РФ при конфликте в Гагаузии могут изменить

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Гагаузия не входит в сферу интересов российских миротворцев, однако ситуация может измениться, если в регионе начнется конфликт, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал возможный выход автономии из состава Молдавии, если та решит присоединиться к Румынии.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул уверена, что в случае отделения на территорию региона будут введены молдавские и даже румынские войска. Впрочем, это лишь один из возможных сценариев, — напомнил парламентарий.

По словам Журавлева, гагаузы могли бы организовать вооруженное сопротивление в ответ на действия Молдавии, но есть и другие варианты.

Буквально через дорогу от них находится еще и Приднестровье — и в свое время Тирасполь оказывал успешный отпор атакам из Кишинева. Кроме того, нельзя не учитывать и российский миротворческий контингент, который там расквартирован — его задача как раз не допустить кровопролития в регионе, — подчеркнул депутат.

9 апреля в Москву с рабочим визитом прибыла глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее поездка проходит на фоне недавних заявлений о том, что автономия может покинуть состав Молдавии, если Кишинев примет решение о присоединении республики к Румынии.

По словам самой Гуцул, гагаузы рассчитывают на поддержку РФ. Она сообщила, что президент России Владимир Путин дал ей понять, что Москва «всегда будет с гагаузским народом».