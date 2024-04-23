Политолог объяснил, в каком случае между РФ и Молдавией начнется война Политолог Андриевский: удар по порту Джурджулешты грозит РФ войной с Молдавией

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Речной порт Джурджулешты

В случае передачи молдавского речного порта Джурджулешты Украине, Россия не получит права его атаковать, так как он все еще будет находиться на территории Молдавии, рассказал NEWS.ru директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. По его словам, удары по этому объекту со стороны РФ будут означать начало войны.

Это территория Молдавии. Там, например, расположены принадлежащие России заводы. Это же не значит, что Украина может их атаковать. Если РФ атакует порт, то это приведет к объявлению войны Молдавии. Я не верю в такой сценарий развития событий, потому не вижу никаких угроз, — заявил Андриевский.

Политолог напомнил, что контрольный пакет порта находится у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Он отметил, что если банк решит, то может продать этот объект Румынии, Украине или США. Он подчеркнул, что речь идет не о передаче территорий, а самого порта.

СМИ ранее сообщили, что Украина собирается приобрести у Молдавии порт Джурджулешты. По некоторым данным, через него проходит порядка 20% от объема экспорта зерновых культур и более 40% от молдавских поставок растительных масел в Европу.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали участников встречи молдавской оппозиции, которая на днях состоялась в Москве. Во время допроса их запугивали, часть задержанных продержали минимум три часа. Известно, что общественники и политики выступают за вступление Молдавии в ЕАЭС.