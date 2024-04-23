Молдавия предъявила обвинения российским миротворцам Молдавия обвинила российских миротворцев в несогласованных военных учениях

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Несогласованные учения в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта пугают население, заявили в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии. Там назвали это «подтверждением систематических нарушений» российскими миротворцами, передает ТАСС.

Проведение учений без необходимой координации вызывает напряженность в зоне безопасности, пугает население. Это является еще одним подтверждением систематического нарушения учредительных актов миротворческой миссии на Днестре, — говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Украина собирается приобрести у Молдавии порт Джурджулешты. Как пояснил директор Института эффективной политики Виталий Андриевский, если это произойдет, Россия не сможет его атаковать, так как он все еще будет находиться на территории Молдавии. По его словам, удары по этому объекту со стороны РФ будут означать начало войны.

21 апреля в Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в ЕАЭС. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу.

По возвращению в Кишинев часть участников встречи отправили на допрос. В пресс-службе молдавского блока «Победа» рассказали, что там их допрашивали по несколько часов и пытались запугать. Многим пришлось вызывать скорую помощь.