Киев сорвал сделку с Россией и Турцией. Что теперь будет в Черном море?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последний момент Украина отказалась подписывать с Россией и Турцией соглашение о безопасном судоходстве в Черном море, сообщило агентство Reuters. Как допускают эксперты, это может свидетельствовать об агрессивных планах Киева в акватории. Что известно о соглашении, кто причастен к срыву его подписания и возобновятся ли переговоры между странами — в материале NEWS.ru.

Что известно о срыве соглашения о безопасном судоходстве

Спустя два месяца контактов, когда итоговый вариант текста соглашения с Турцией о безопасном судоходстве в Черном море был согласован, Киев отказался от сделки. Агентство предоставило в качестве доказательства копию этого документа. По данным издания, переговоры были инициированы Турцией, которая после настойчивой просьбы со стороны ООН выступила в качестве посредника между Россией и Украиной.

Reuters пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был обнародовать документ 30 марта, и Киев дал согласие на раскрытие информации. Но, по данным источника агентства, в последний момент Украина «неожиданно вышла из сделки». Власти страны не комментировали, почему Киев отказался подписывать соглашение.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что такой шаг может говорить о наличии у Украины агрессивных планов в отношении гражданских судов РФ в Черном море.

«Срыв договоренностей говорит, что украинцы собираются заниматься терроризмом в Черном море, как сомалийские пираты. Они хотят атаковать наши суда, в том числе гражданские, с учетом того, что у России порт в Новороссийске. Они ходят на своих судах, прикрываясь Румынией, Болгарией и Турцией, и надеются, что им все сойдет с рук», — высказал мнение Дандыкин.

Фото: Impact Press Group/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Болгарский военный корабль

Что было в тексте соглашения о безопасном судоходстве

Судя по копии текста соглашения, Москва и Киев должны были предоставить взаимные гарантии безопасности торговым судам: не наносить по ним удары, не задерживать и не обыскивать те из них, чей груз задекларирован как невоенный. В документе также говорилось, что на гражданские корабли, перевозящие товары военного назначения, эти правила не распространялись.

Москва не стала комментировать сообщения о срыве сделки Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция находятся в диалоге по ситуации в Черном море.

«Действительно, у нас с нашими турецкими партнерами много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать», — заявил Песков.

Агентство отмечает, что контакты Москвы и Киева, о которых ранее не сообщалось, «дают представление о тихой дипломатии, проводимой за закрытыми дверями». По мнению обозревателей, такой диалог призван привлечь стороны к переговорам «хотя бы о торговом судоходстве».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Кто причастен к срыву соглашения о безопасном судоходстве

В личном Telegram-канале политолог Максим Жаров высказал мнение, что сообщения о срыве сделки могут быть вбросом с целью сорвать переговоры.

«Вброс Reuters о том, что Украина якобы сорвала подписание пресловутого „протокола о безопасности судоходства в Черном море“, противоречит источнику ТАСС в Анкаре, который утверждает, что переговоры по этой реинкарнации зерновой сделки все еще ведутся (как минимум между Турцией и ООН)», — написал политолог.

По его мнению, демарш Украины вызван давлением Великобритании, которую могли не устроить формулировки документа, затрудняющие бесконтрольные перемещения оружия стран НАТО по Черному морю.

«Документ был составлен так, что, с одной стороны, де-факто разрешал нелегальную транспортировку оружия на Украину под видом „зерновых конвоев“. С другой стороны, значительно затруднял морские перемещения оружия стран НАТО в ходе усиления „восточного фланга“ в Румынии. Именно последнее обстоятельство так не понравилось Лондону как главному бенефициару стратегии вытеснения России из Черного моря, и он поспешил заблокировать этот вариант соглашения», — пояснил Жаров.

Фото: Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Мог ли Киев сам отказаться от сделки

Капитан I ранга запаса Сергей Ищенко предположил в разговоре с NEWS.ru, что для Украины соглашение вообще не имело никакого смысла. По его мнению, по сути речь шла о продолжении зерновой сделки. Из этого договора Россия вышла в июле 2023 года.

«В первую очередь эта сделка была выгодна России, потому что она давала возможность контролировать те суда, которые шли в украинские порты, и их можно было досматривать. Можно было при необходимости задерживать их в турецких портах или в проливе Босфор на неопределенное время, затруднять их проход», — пояснил Ищенко.

Эксперт считает выход РФ из зерновой сделки опрометчивым, так как, по его мнению, Москва потеряла возможность контролировать морские перевозки Киева. Ищенко отметил, что только за прошлый год Украина вышла на довоенные объемы поставок, которые по линии внешней торговли идут в ее порты. С его точки зрения, в Одессу сейчас завозят столько же грузов, сколько до начала конфликта, но теперь РФ не знает и не видит, что именно туда поступает.

«Поэтому, естественно, соглашение, которое готовилось, было нам на руку. Мы бы его подписали, но Украине оно было совершенно ни к чему. Украина, видимо, из каких-то своих соображений в переговорах участвовала, но подписывать ничего не собиралась. Свидетельством этому и стал ее односторонний выход из еще не подписанных соглашений. Ей совершенно не нужен контроль за тем, что ввозится в Одессу», — предположил Ищенко.

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press Турецкое судно с украинским зерном

Будет ли продолжение переговоров

По информации Reuters, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, комментируя судьбу переговорного процесса, выразил надежду на его удачное завершение в будущем.

«Дюжаррик сказал: „Мы все еще надеемся, что свобода судоходства в Черном море восторжествует“. Усилия прикладываются: Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже несколько месяцев пытаются добиться большей свободы плавания торговых судов по Черному морю, которое в некоторых районах превратилось в зону военно-морских действий», — пишет агентство.

В феврале генсек организации направил письма на тему безопасного судоходства президентам России, Турции и Украины.

«Экспорт продовольствия и сельхозпродукции, проходящий через Черное море, остается крайне важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности. Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — отмечал Дюжаррик.

Эрдоган тогда заявлял о создании совместно с ООН нормативной базы для организации мирного коммерческого судоходства в Черном море. По его словам, страна готова взять на себя роль лидера в обеспечении продовольственной безопасности.

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