«Уничтожение целого поколения»: что изменит закон о мобилизации на Украине

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

После многомесячных споров Верховная рада приняла закон о мобилизации, внесенный правительством на рассмотрение еще в декабре. Команде президента Украины Владимира Зеленского пришлось пойти на непопулярную меру. Согласно новым правилам, теперь отменена демобилизация и разрешается отправлять в зону боевых действий инвалидов. Кого коснется закон, какие категории имеют бронь и не закончится ли это бунтом против Зеленского — в материале NEWS.ru.

Почему украинских военных лишили дембеля

11 апреля Рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Перед голосованием в зале выступил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль. «Мы держим оборону из последних сил», — пожаловался генерал, призвав парламент принять проект.

Документ прошел второе чтение, за него проголосовали 283 депутата Рады из 333 присутствовавших в зале. Против выступил только один — депутат и парламентарий из фракции сторонников экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, еще 49 воздержались.

Как считает Гончаренко, следовало включить в закон положение о демобилизации и установить четкие сроки службы. Он пообещал продолжить борьбу за изменение документа.

Ранее у украинских военных было право на демобилизацию после 36 месяцев службы. Однако в процессе обсуждений оно исчезло из документа. Согласно принятому закону, мобилизованные украинцы будут вынуждены служить до окончания боевых действий или до серьезного ранения, которое теперь считается единственным поводом для демобилизации.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Зеленский прокомментировал закон о мобилизации

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что право на увольнение после 36 месяцев службы убрали из документа, так как «были пожелания от Генштаба, понимающего оперативную ситуацию и угрозы, стоящие перед государством».

Сам Зеленский, комментируя закон, старательно избегал термина «демобилизация». «То, что было проголосовано сегодня утром, по запросу наших войск, военного руководства… Есть определенные изменения в мобилизации. И, согласно этой мобилизации, да, есть усиление контроля уклоняющихся», — сказал президент, выступая в Литве, куда он прибыл с визитом.

Каковы основные положения украинского закона о мобилизации

На всей территории Украины мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военный билет. Наличие этих документов смогут проверять сотрудники военкоматов, полиция и пограничники. Соответственно, правоохранительные органы могут задержать и сдать в ТЦК (военкомат) любого, у кого не будет при себе этого удостоверения.

Без военного билета нельзя будет выехать из страны или въехать в нее, получить консульские услуги за рубежом. Помимо этого, украинцам необходимо вернуться на родину и посетить ТЦК для переоформления любых документов. Получившие II--III группу инвалидности после начала специальной военной операции, за исключением военных, должны пройти повторное медицинское освидетельствование на предмет пригодности к службе.

Уклонистам грозит штраф в размере 17–22,5 тысячи гривен ($430–570), их также могут лишить права управления транспортными средствами.

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кто из украинцев не подпадает под призыв

Согласно новому закону, бронь получают все сотрудники силовых ведомств — полиции, прокуратуры, ГСЧС, антикоррупционного бюро и половина госслужащих с категориями годности к службе «Б» и «В» (ограниченно годные и ограниченно годные в военное время).

В армию не призовут министров, их заместителей, глав местных самоуправлений, депутатов Верховной рады, сотрудников предприятий, выполняющих военные заказы, и крупных бизнесменов.

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будут ли украинцы «откупаться» от мобилизации

Как предполагает украинское издание «Страна.ua», закон «увеличит коррупцию и расколет общество, но вряд ли поможет с пополнением армии». Как уточняет СМИ, ключевой датой будет середина июля — к этому моменту истечет 60-дневный срок, когда все военнообязанные, которые еще не подали о себе обновленную информацию в ТЦК, должны это сделать.

Главной проблемой остается нежелание очень значительной части общества идти в армию, считает издание. По мнению журналистов, чтобы принудить украинцев к мобилизации, нужен «огромный, работающий как часы репрессивный аппарат».

Издание напомнило, что при любой проверке документов полиция может задержать военнообязанного и, если его данных не будет в системе, доставить в ТЦК. Потенциальные бойцы ВСУ могут попытаться решить вопрос и дать денег или патрульным, или уже в военкомате, пишет «Страна.ua».

Что сказали в Госдуме РФ об украинском законе о мобилизации

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев сказал, что украинцы мужского пола с принятием закона «фактически попали в капкан».

«Им четко сообщают этим документом, что никакой демобилизации не будет до самой капитуляции. Очень четко о выезде из страны — он запрещен всем от 18 до 65 без военного билета. Как тут не вспомнить, как в Киеве радовались „безвизу“ с Европой? Возможно, призовут инвалидов, им потребуется переосвидетельствование. Не исключено, что и женщин, — в законе об этом нет, но, похоже, украинское общество усиленно к этому готовят», — предположил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он обратил внимание, что от призыва освобождены «пропагандисты телемарафона, цирк и по два помощника у каждого депутата Верховной рады». «Из этого можно делать вывод, кто более всего украинской державе ценен», — высказал мнение Журавлев.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины вносило закон о мобилизации в Раду дважды. В первый раз пункт документа о наделении военкомов карательными полномочиями (арест банковских счетов уклониста, ограничение на вождение автомобиля и запрет на выезд за рубеж) вызвал критику. Тогда же власти пообещали отпустить домой тех срочников, которые находились в зоне боевых действий с самого начала СВО.

По словам Зеленского, он требовал у тогдашнего главкома Валерия Залужного представить ему не только план по мобилизации, но и план по увольнению тех, кто отслужил свое. За несколько месяцев до внесения закона в Раду по городам Украины прокатилась волна протестов жен военных, требовавших дембеля для своих мужей.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какую реакцию вызвал закон о мобилизации на Украине

Первый проект закона был отозван из Рады на доработку и в обновленном виде внесен в конце января. После его принятия в окончательном чтении многие украинские пользователи соцсетей выражали ненависть и оставляли проклятия в адрес Верховной рады, отметил в своем Telegram-канале военный обозреватель Алексей Суконкин.

«Читаешь и умиляешься — как немного людям надо, чтобы изменить свои политические взгляды. Давайте, сносите власть!» — написал Суконкин.

По его мнению, украинскому обществу следует предъявить претензии властям «за то, что сейчас они готовят к гибели еще сотни тысяч человек». Суконкин также предположил, что депутат Гончаренко, проголосовавший против документа, должен стать следующим президентом Украины.

К чему приведет ужесточение мобилизации на Украине

Американское издание The New York Times не исключает, что ужесточение мобилизации приведет к фактическому «уничтожению целого поколения».

«Около миллиона человек, которые служат в украинской армии, устали и истощены. Многие солдаты находятся на службе уже два года. Десятки тысяч погибли или получили серьезные ранения. Крайне необходимы новые рекруты. Но Украина уже давно сталкивается с критическим демографическим ограничением. Костяк вооруженных сил составляют здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, которых довольно мало», — полагает издание.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Александр Храмчихин высказал мнение, что реакция украинского общества на закон «никого не волнует».

«Реальный эффект от принятого документа оценить невозможно, потому что Киев засекретил нужные данные. Понятно, что властям уже бессмысленно искать качества людских ресурсов. Поэтому для ВСУ ищут количество, и до какой-то определенной степени, конечно, количество живой силы они наберут. Но надолго ли им хватит мобилизованных в таких условиях? Ответа нет», — задается вопросом собеседник NEWS.ru.

Храмчихин не может предположить, какой теперь будет помощь Запада Киеву. «Положение страны и ВСУ зависит именно от этих факторов. Есть еще и психологический, не произойдет ли внезапный слом общества. Теоретически такая ситуация вполне возможна», — не исключил эксперт.

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