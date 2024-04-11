В Минобороны Украины объяснили отсутствие положения о демобилизации МО Украины: положение о демобилизации убрали по просьбе Генштаба ВСУ

Положение об увольнении с военной службы из законопроекта о мобилизации убрали по просьбе Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщил в эфире телемарафона представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он заявил, есть много «популистских мыслей», но сейчас не время для «поспешных решений».

Были пожелания от Генштаба, понимающего оперативную ситуацию и угрозы, стоящие перед государством, — сказал Лазуткин.

Верховная рада Украины в начале февраля приняла в первом чтении проект закона о мобилизации. Среди прочего документ предусматривал положение о демобилизации военнослужащих после истечении 36 месяцев службы. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности в начале апреля исключил из проекта пункты о демобилизации и ротации.

Всеобщая мобилизация и военное положение действуют на Украине с начала российской специальной военной операции. Эти меры неоднократно продлевали, в последний раз — до 13 мая текущего года.

Ранее советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.