Власти Украины могут лишить бежавших в Европу граждан некоторых прав Киев может запретить украинским беженцам обращаться в консульства

Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press

Дрезден, Германия

Правительство Украины рассматривает возможность ограничения прав граждан, бежавших за пределы страны и отказавшихся от постановки на воинский учет, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Вадима Ивченко. По его словам, таким лицам могут запретить получать определенные услуги в украинских консульствах.

Парламентарий подчеркнул, что украинские беженцы могут лишиться возможности заменить свои паспорта в консульствах или же оформить доверенность для продажи и дарения недвижимости. Кроме того, ограничения могут распространиться и на банковские услуги. В частности клиенты украинских банков могут столкнуться с блокировкой счетов. В настоящее время соответствующие решения пока не приняты. Ожидается, что законопроект о мобилизации граждан Украины, находящихся за рубежом, будет рассмотрен в январе 2024 года. В случае его принятия, военнообязанные лица, уехавшие за пределы Украины, будут признаваться преступниками.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что демобилизация военнослужащих возможна лишь в том случае, если конфликт с Россией закончится. По его словам, Киев работает над вопросом о замене военных, уставших от длительного нахождения на фронте.