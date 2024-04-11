Командующий ВСУ рассказал, в каком состоянии украинская армия Командующий ОС ВСУ Содоль: армия держит оборону из последних сил

Фото: МО Украины

Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил в Раде, что армия Украины из последних сил держит оборону, сообщил украинский депутат Жан Беленюк. Военный призвал парламент принять проект закона об ужесточении правил мобилизации.

Мы держим оборону из последних сил, — заявил Содоль.

Верховная рада Украины в начале февраля приняла в первом чтении проект закона о мобилизации. Среди прочего документ предусматривал положение о демобилизации военнослужащих после истечения 36 месяцев службы. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности в начале апреля исключил из проекта пункты о демобилизации и ротации.

Ранее представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что положение об увольнении с военной службы из законопроекта о мобилизации убрали по просьбе Генштаба Вооруженных сил Украины. Он признал, что есть много «популистских мыслей», но сейчас не время для «поспешных решений».

До этого советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.